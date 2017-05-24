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Молчание ягнят

Как российские козоводы, школьники и патриоты создают «убийц» Windows

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Фото: Василий Дерюгин / «Коммерсантъ»

На днях интернет буквально взорвала новость о том, что во Всероссийском НИИ овцеводства и козоводства в Ставрополе создали доморощенного «убийцу» Windows — Ivan OS. На деле операционная система представляет собой всего лишь очередную модификацию Linux, однако на ее разработку потратили 40 миллионов рублей. «Лента.ру» попыталась разобраться, на что потратили деньги козоводы и какие еще системы разрабатываются в России и мире.

Мечтают ли козоводы об электроовцах

Разработчики Ivan OS называют главной причиной создания операционной системы необходимость восполнить существенные пробелы на ниве импортозамещения. Вместе с тем новоявленные конкуренты Microsoft нелестно отзываются о Windows и присущей ей политике конфиденциальности.

«Мало кто знает, но когда вы устанавливаете Windows 10, в пользовательском соглашении прописано условие, что все ваши персональные данные могут напрямую передаваться в офис Microsoft. Поэтому появление отечественной операционной системы — актуальная потребность на сегодняшний день», — объясняет заведующий лабораторией информационных технологий института Денис Белов.

Несмотря на то что сам факт рождения «убийцы» Windows в стенах НИИ козоводства и овцеводства вызывает неистовый смех, есть и более интересные детали. Так, разработчики «инновационной» модификации Linux без стеснения рассказали, что потратили на разработку пять лет и 40 миллионов рублей, а над операционной системой, в лучших традициях гаражных стартапов наподобие Apple, корпели всего семь человек.

Когда про 40 миллионов рублей узнала вся страна, демиурги Ivan OS рассказали, что вообще-то Ivan OS создавалась для личного пользования и установлена почти на всех компьютерах НИИ, а из государственных средств ушло всего 4 миллиона рублей — остальные 36 миллионов козоводы буквально наскребли по сусекам.

«Нас неправильно поняли. Операционная система — это один из компонентов нашей технологической платформы. Последняя подразумевает совокупность разработок, которые позволяют обеспечить работу различных вычислительных систем», — рассказал Белов.

Вместе с тем технологическая платформа, частью которой является Ivan OS, уже была представлена в правительстве Ставропольского края. В ходе мероприятия Белов заявил, что нужно на федеральном уровне принять закон, который обяжет чиновников закупать только те программы, которые работают на базе Linux.

Воплотятся ли мечты козоводов — покажет время.

«Нет» скучным обоям

Не одними козоводами богата Россия. Принципиально новую революционную операционную систему™ создал школьник из Нижнего Тагила Денис Попов.

Официальным анонсом BolgenOS можно считать появление на форуме о Linux поста со словами «Я докажу всем, что мой проект лучше, чем Debian» в декабре 2009 года. Не стоит и говорить, что в профильной среде Попова освистали и призвали отказаться от идеи. Спустя некоторое время жарких дискуссий обсуждение творения школьника было закрыто, и появилась надежда, что о BolgenOS больше никто не услышит.

Но в конце весны 2010 года в нескольких СМИ появились сюжеты об инновационной разработке тагильского школьника, которые подарили принципиально новой революционной операционной системе™ BolgenOS вторую жизнь. Репортаж на одном из местных каналов обрел невероятную популярность, а интернет долгое время пестрел пассажами о «нескучных обоях», «загрузке за пять секунд» и «антивирусе Попова».

По словам журналистов, подростку удалось «перевернуть виртуальный мир», а BolgenOS по достоинству оценили ведущие программисты России. Попов без ложной скромности рассказал, что создал не только операционную систему с нуля, но и «Антивирус Попова», «Офис Попова», собственный браузер и много чего еще. Разработку встретили настолько тепло, что в одном из магазинов даже начали продавать нетбуки с предустановленной BolgenOS.

«Надоели скучные эти виндоусовские обои... Их меняешь, меняешь, все одно и то же постоянно, неинтересно. Вот, ну и система быстро загружается. Если Windows приходится иногда ждать 30 секунд, чтобы она загрузилась, то тут все за пять секунд», — описывает свои впечатления от BolgenOS Денис Лохтин — друг Попова.

Проблема заключается в том, что BolgenOS — это переименованная Ubuntu, из которой стерли лицензии и информацию об авторах. Софт же является копией других программ — вроде Arora, ClamAV и GNOME Office. Поэтому вскоре после выхода репортажа пришлось делать опровержение. Так и закончилась славная история BolgenOS. Попов несколько раз возвращался на тематические сайты, но тщетно. К примеру, его пост на «Хабре» имеет самый низкий рейтинг из всех.

Провалившаяся революция

«Российская Операционная система будущего поколения "Патриот ОС" — это уникальная в своем роде операционная система, которая будет разработана русскими программистами для отечественного потребления и защиты граждан Российской Федерации от монополий Microsoft, Google, Apple и других аналогичных компаний. "Патриот ОС" — это революция в сфере информационных технологий».

С таких слов начинается презентация очередной инновационной разработки из России. Создатели системы во главе с неким Михаилом Хохловым в 2014 году начали краудфандинговую кампанию на Boomstarter по сбору средств на свое творение. Причем запрашивали они космическую сумму в 38,5 миллиона рублей, хоть и называли эту сумму символической. Выход бета-версии системы был запланирован на 2016 год, а в 2017-м ожидался официальный релиз. Однако за время сбора средств удалось получить всего 31,3 тысячи рублей от 57 пользователей.

Возможно, проблема крылась в том, что Хохлов не предоставил пробной версии или хотя бы скриншотов «Патриот ОС». Разработчики объясняют это секретностью разработки: «Поскольку "Патриот ОС" должен сохранять секретность, мы не сможем разглашать всех новшеств этой системы, дабы не дать нашим западным партнерам надежды присвоить сверхтехнологии». Тем не менее, судя по последним новостям, проект скорее жив, чем мертв.

«Мы хотим сообщить, что по истечении двух лет нам удалось найти инвестора, которого заинтересовала наша разработка. К нашему великому сожалению, проект "Патриот ОС" перестанет быть российским проектом и станет международным достоянием», — написал Хохлов.

В любом случае презентация проекта настолько шедевральна, что заслуживает увековечения как одна из самых абсурдных в Рунете. Разработчики в одном посте анонсируют собственный аналог интернета «Патрионет» без «нудных интернет-страничек», обещают сократить время выполнения задач за компьютером в 12 раз и гарантируют работы «Патриот ОС» на всех возможных устройствах, начиная от часов и заканчивая автомобилями.

Фантомная операционка

Но не каждый проект российской ОС — просто переделка Linux или нечто существующее лишь на бумаге. Отличным примером служит «Фантом ОС», создаваемая с 2010 года компанией Digital Zone во главе с Дмитрием Завалишиным. В свое время он принял активное участие в создании Фидонета, издавал онлайн-журнал «dz online» и создал «Яндекс.Гуру» (который в будущем стал «Яндекс.Маркетом»). Поэтому доверия к его проекту было больше.

Из уст самого Завалишина все звучит более-менее складно и даже интригующе. «Фантом ОС» базируется на концепции персистентной виртуальной памяти, ориентирована на управляемый код и нацелена на применение в носимых и встроенных компьютерах. Она стала одной из немногих ОС, которая не берет за основу классическую концепцию Unix-подобных систем. Ну и, конечно, система будет конкурировать с Windows и другими популярными ОС.

Однако в реальности все прозаичнее. Даже если не углубляться в техническую часть проекта Завалишина, появляется много вопросов к «Фантом ОС». Например, как создатели планируют выводить на мировой рынок свою систему и откуда для нее возьмется софт — ведь она несовместима с существующими ОС.

Завалишин утверждает, что «Фантом ОС» не является клоном Windows/Unix, однако не указывает, что она является архитектурным клоном любой другой системы, реализующей ортогональную персистентность. Среди них KeyKOS, появившаяся еще в начале 80-х, или же EROS 1991 года. Вопросы об этом разработчики всячески игнорируют и продолжают настаивать на своем.

В общем, с 2010 года пользователям показали лишь логотип и примерный дизайн, а система умеет включаться, выключаться и выходить из спящего режима с сохранением работающих программ. Но Завалишин нахваливает «Фантом ОС» буквально на каждой профильной конференции, где успевает появиться, и рассказывает, что работа над ней идет без остановок.

Восточный опыт

В дружественной Северной Корее также не гнушаются «перепиливать» Linux под свои нужды. Несмотря на то, что Red Star OS базируется на Fedora, ОС получилась максимально закрытой и непрозрачной. Для достижения этого лучшие умы страны идей чучхе работали десять лет.

Во второй версии Red Star, которая вышла в 2010 году, интерфейс был полностью скопирован с Windows. Но к релизу дистрибутива 3.0 в 2013 году дизайн полностью переделали под OS X. Разработчики сильно модифицировали ОС, поэтому ее нельзя считать клоном Linux, Mac OS или Windows. Была добавлена система шифрования файлов и их постоянного мониторинга. Многое организовано так, чтобы вести слежку за пользователем, и он ничего не мог менять.

Если попытаться что-то изменить в Red Star, она выдает ошибку либо просто выключается, а при отключении антивируса запрещает менять основные параметры. В ОС нельзя загрузить сторонние книги, фильмы и музыку, а также использовать флешку с иностранными файлами. Набор софта довольно аскетичный: текстовый редактор, календарь, программа для создания музыки и несколько других программ.

Влад Массино

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