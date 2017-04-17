Наука и техника
 

В России разработали операционную систему для работы с гостайной

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ООО «Национальный центр информатизации» разработало операционную систему для работы с информацией, составляющей государственную тайну. Об этом в понедельник, 17 апреля, пишет газета «Известия».

Дочерняя компания госкорпорации «Ростех» разработала свою систему «ОСь» на базе Linux, она предназначена для федеральных и региональных органов власти, органов местного самоуправления, государственных корпораций и компаний с госучастием.

Издание отмечает, что в России уже есть подобные системы — «Заря» и «Рассвет», однако они были специально созданы для Министерства обороны. В НЦИ отметили, что отличительная черта «ОСи» — возможность ее интеграции с программным обеспечением сторонних производителей. в частности, созданным для MS Windows. Разработчики уверены, что это важно для плавной миграции на отечественные приложения.

В настоящее время «ОСь» проходит экспертизу в Минкомсвязи. Разработчики также подали заявку на включение системы в реестр отечественного программного обеспечения.

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