Медведев поведал о прогрессе в импортозамещении

В 2016 году развивались наиболее перспективные отрасли российской промышленности, достигнуты определенные результаты в программе импортозамещения. Об этом в среду, 24 мая, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщает пресс-служба правительства.

Прошлый год страна прожила в режиме жесткой экономии, но, тем не менее, было развитие, создавалась основа для качественного и долгосрочного роста, уверен он. «Это позволяет уже в этом году целый ряд задач важных решать», — сказал Медведев на заседании кабинета министров.

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Федеральный бюджет на 2016 год полностью отвечал социальным приоритетам, была оказана адресная помощь, направлены финансовые ресурсы для сохранения стабильной ситуации на рынке труда, добавил премьер-министр.

15 мая президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий стратегию экономической безопасности страны на период до 2030 года.

В марте Медведев заявил, что Россия продолжит курс на импортозамещение, а технологический суверенитет страны будет сохраняться в первую очередь в оборонно-промышленном комплексе.