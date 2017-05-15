Путин утвердил стратегию экономической безопасности России до 2030 года

Президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий стратегию экономической безопасности страны на период до 2030 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации в понедельник, 15 мая.

Стратегия призвана предотвратить кризисные явления в ресурсно-сырьевой, производственной, научно-технологической и финансовой сферах, а также не допустить снижение качества жизни граждан. Также она предусматривает совершенствование механизма ответных мер в случае внешних санкций.

Правительству поручено в трехмесячный срок разработать нормативно-правовые и методические меры, которые необходимы для реализации стратегии, и обеспечить их выполнение, говорится в сообщении.

Совет безопасности России в ходе заседания одобрил проект стратегии 7 декабря прошлого года. Отмечалось, что документ разработан в качестве ответа на новые вызовы и угрозы национальным интересам страны.

Комментируя документ, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что ключевой угрозой для экономической безопасности России является неэффективная реализация программы импортозамещения, поддержки несырьевого экспорта и высоких технологий.