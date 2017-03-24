Медведев пообещал продолжить разумное импортозамещение

Россия продолжит курс на импортозамещение, а технологический суверенитет страны будет сохраняться в первую очередь в оборонно-промышленном комплексе (ОПК). Об этом в пятницу, 24 марта, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, сообщает ТАСС.

«Мы продолжим курс на разумное импортозамещение», — заявил глава правительства на заседании коллегии Минпромторга. Кабмин утвердил 22 отраслевых плана, систему субсидий и инструментов, включая программы Фонда развития промышленности, которые также нацелены на решение данной задачи, напомнил он.

По словам Медведева, импортозамещение не является просто самоцелью. «По каким-то позициям мы можем быстро наладить выпуск аналогов, а по каким-то позициям мы должны обеспечить долгосрочный технологический суверенитет, особенно это касается оборонной составляющей», — отметил премьер-министр.

При этом производство продукции ОПК в 2016 году выросло более чем на 10 процентов, сообщил Медведев. «В судостроении прирост производства гражданской продукции составил 11 процента, а в авиастроении — почти 20 процентов», — подчеркнул Медведев.

В конце 2016 года Медведев сообщил, что в развитие импортозамещающих производств за последние два года вложено около 250 миллиардов рублей.

В ноябре Счетная палата признала нереализованными дополнительные меры по поддержке импортозамещения в сельском хозяйстве, предусмотренные антикризисным планом правительства.