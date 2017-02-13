Сенатор констатировал провал импортозамещения в молочной отрасли

Российская молочная отрасль не справляется с задачами импортозамещения. Об этом заявила заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Ирина Гехт, передает Национальная служба новостей (НСН).

По ее словам, Россия могла полностью обеспечить себя мясом птицы, свининой и яйцами, в других отраслях пищепромышленности проблемы также удалось решить, однако молоко осталось «провальным направлением».

Рост демонстрируют быстро окупаемые отрасли — например, производство подсолнечного масла выросло на 136 процентов. Но речи об увеличении молочного стада не идет. «Каких-то кардинальных шагов не предвидится», — посетовала Гехт.

Она также отметила, что быстрый рост сельского хозяйства породил большое количество фальсифицированных продуктов.

13 февраля стало известно о том, что в России возник дефицит высококачественной пшеницы, что приводит к снижению качества хлебобулочных изделий и увеличению количества фальсификата.

