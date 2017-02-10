Россельхознадзор предложил ФАС изучить действия «Союзмолока»

Действия Национального союза производителей молока («Союзмолоко») должна изучить Федеральная антимонопольная служба. Такое мнение высказала РИА Новости пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано.

Представитель ведомства подчеркнула, что введенные Россельхознадзором правила перевозки непастеризованного молока из неблагополучных районов не могут взывать рост цен.

Ранее 10 февраля газета «Коммерсантъ» сообщила, что производители молочных продуктов предупредили министра сельского хозяйства Александра Ткачева о возможном росте цен на свою продукцию и перебоях с его поставками, которые могут затронуть и Москву.

При в этом в Минсельхозе информацию о возможном росте цен из-за ограничений Россельхознадзора опровергли.

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На прошлой неделе, по информации издания, Национальный союз производителей молока («Союзмолоко») направил главе Минсельхоза письмо, в котором попросил изменить решение Россельхознадзора от 20 января. Данное постановление ужесточает с 1 февраля правила отгрузки продукции из регионов, где зафиксированы заразные болезни животных, такие как африканская чума свиней, ящур и сибирская язва.

Ограничения по отгрузке сырого молока, как следует из обращения, были наложены на 25 субъектов РФ, включая Татарстан и Ростовскую область, входящие в пятерку лидеров по производству молока в стране. Теперь продукция, вывозимая из этих регионов в другие, должна проходить пастеризацию.

