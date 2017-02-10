В Минсельхозе опровергли грядущий рост цен на молочную продукцию

Цены на молочную продукцию не вырастут из-за введенных Россельхознадзором ограничений. Об этом сообщил директор департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза Владимир Волик, передает ТАСС.

«Из-за этого точно нет», — сказал он. Чиновник добавил, что ситуацию нужно обсудить с Россельхознадзором. «Я считаю, что это чуть-чуть переборщили с оценкой (увеличения цен — прим. «Ленты.ру»), — добавил он.

Эксперт молочного рынка Татьяна Рыбалова также усомнилась в возможности роста цен из-за установленных ограничений. «Цены на молоко и без того запредельно высокие. Средняя цена почти 25 рублей, а первого сорта — уже 30 рублей. О каком еще повышении может идти речь?» — сказала она Национальной службе новостей (НСН). По словам Рыбаловой, возможно лишь естественное повышение стоимости за счет инфляции.

Ранее 10 февраля газета «Коммерсантъ» сообщила, что производители молочных продуктов предупредили министра сельского хозяйства Александра Ткачева о возможном росте цен на свою продукцию из-за ограничения Россельхознадзором поставок сырья из ряда регионов.

С 1 февраля ведомство изменило условие отгрузки сырого молока из областей, где зафиксированы заразные болезни животных, такие как африканская чума свиней, ящур и сибирская язва. Ограничения были наложены на 25 субъектов России.

В «Союзмолоке» подчеркнули, что решение Россельхознадзора означает полную остановку поставок сырья из данных регионов, поскольку у подавляющего большинства производителей отсутствует оборудование, необходимое для пастеризации. Такая ситуация, по мнению авторов письма Ткачеву, несет «существенные риски» для поставщиков сырья и для производителей молочной продукции.