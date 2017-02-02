Мировые цены на продовольствие достигли двухлетнего максимума

Индекс цен на продукты, рассчитанный продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (FAO), в январе 2017 года вырос на 3,7 пункта (2,1 процента) по сравнению с предыдущим месяцем, сообщается на сайте организации.

В результате индекс достиг 173,8 процента. Этот показатель является максимальным с февраля 2015 года.

Цены на сахар, в частности, выросли почти на 10 процентов до 288,5 пункта на фоне опасений по поводу недостаточных поставок из Бразилии, Индии и Таиланда.

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Мировые цены на масла в январе выросли на 1,8 процента, на злаки — на 3,4 процента. Индекс цен на мясо и молочные продукты практически не изменился по сравнению с декабрем 2016 года, составив 156,7 и 193 пунктов соответственно. Между маем и декабрем 2016 года цены на молоко выросли на 50 процентов.

В июле прошлого года британская газета The Guardian писала, что американцы выбрасывают столько же продуктов питания, сколько потребляют, несмотря на мировые проблемы голода и нищеты.

Сельхозпроизводители утверждают, что дорогое и питательное продовольствие приносится в жертву запросам ретейлеров, которые ждут от продукции идеального качества. Зачастую ее оставляют гнить на полях, скармливают скоту или просто выбрасывают на свалки.