Ткачев предсказал рост доли российских сыров в магазинах до 90 процентов

Доля российских сыров в магазинах в 2016 году достигла 75 процентов, есть перспективы роста до 90 процентов. Об этом на съезде производителей молока сообщил министр сельского хозяйства России Александр Ткачев, передает ТАСС во вторник, 7 февраля.

По словам министра, отечественные производители успешно заместили иностранных на рынке сыров и в дальнейшем будут наращивать свою долю.

«Если сыр раньше был по композиции импортным, то сейчас доминирует российский производитель. У нас на учете 10 крупнейших сырозаводов, и, конечно, я ожидаю, что наша доля вырастет до 90 процентов», — сказал Ткачев.

При этом министр отметил, что Россия должна в течение пяти-семи лет «перевооружить» молочную отрасль по примеру Белоруссии.

«Мы с большим уважением относимся к нашим коллегам из Белоруссии. Они показали нам мастер-класс. Это маяк, на который мы должны ориентироваться и в ближайшие пять-семь лет двигаться в этом направлении. Поэтому задача — перевооружать наше производство», — сказал министр.

Материалы по теме Завяли помидоры Чем обернется очередной продуктовый конфликт между Россией и Белоруссией

Днем ранее, 6 февраля, замминистра сельского хозяйства Евгений Громыко заявил, что за время действия продовольственного эмбарго отечественные сельхозпроизводители заместили импортную продукцию почти на четыре миллиарда долларов.

В начале месяца глава Минсельхоза Александр Ткачев выразил надежду на сохранение продовольственного эмбарго в течение ближайшего года или двух.

Ряд стран, в том числе США и государства-члены Евросоюза, установили ограничительные меры в отношении России в 2014 году, связав их с вхождением Крыма в состав Российской Федерации, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. В качестве ответа 6 августа 2014 года Москва ввела эмбарго на ввоз ряда продуктов из этих стран.