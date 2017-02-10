Производители предупредили о дефиците молочных продуктов в Москве

Производители молочных продуктов предупредили министра сельского хозяйства Александра Ткачева о возможном росте цен на свою продукцию и перебоях с его поставками, которые могут затронуть и Москву. Об этом пишет в пятницу, 10 февраля, «Коммерсантъ».

На прошлой неделе, по информации издания, Национальный союз производителей молока («Союзмолоко») направил главе Минсельхоза письмо, в котором попросил изменить решение Россельхознадзора от 20 января. Данное постановление ужесточает с 1 февраля правила отгрузки продукции из регионов, где зафиксированы заразные болезни животных, такие как африканская чума свиней, ящур и сибирская язва.

Ограничения по отгрузке сырого молока, как следует из обращения, были наложены на 25 субъектов РФ, включая Татарстан и Ростовскую область, входящие в пятерку лидеров по производству молока в стране. Теперь продукция, вывозимая из этих регионов в другие, должна проходить пастеризацию

По факту, как отметили в «Союзмолоке», решение Россельхознадзора означает полную остановку поставок сырого молока из данных регионов, поскольку у подавляющего большинства производителей отсутствует оборудование, необходимое для пастеризации. Такая ситуация, по мнению авторов письма, несет «существенные риски» для поставщиков сырья и для производителей молочной продукции.

Ограничения, по мнению союза производителей молока, грозят дефицитом сырья и ростом цен на него, что приведет к подорожанию готовой продукции. При этом требование пастеризации в «Союзмолоке» считают излишним, поскольку на сырье выдаются сертификаты, а молочная продукция при производстве подвергается термической обработке.

По словам исполнительного директора «Союзмолока» Артема Белова, из-за дефицита молочного сырья на рынке, который в 2016 году оценивался в 8,1 миллиона тонн или около 20 процентов от общих объемов, расстояние, на которое доставляется сырье, достигло 1 тысячи километров. При этом сырое молоко из Татарстана поставляется на столичные молокозаводы, и в случае перебоев «заменить его просто не получится», предупредил Белов.

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В Минсельхозе подтвердили получение письма, воздержавшись от комментариев. В Россельхознадзоре заявили, что новые правила обусловлены «вопросами безопасности».

В декабре 2016 года Артем Белов говорил, что в следующем году рост цен на молочную продукцию не превысит уровень инфляции. Тогда же «Известия» со ссылкой на главу Молочного союза Аркадия Пономарева сообщили, что молочная продукция в 2017 году может подорожать на 10 процентов из-за сокращения объемов господдержки производителей и снижения потребительского спроса на 15 процентов, вызванного падением доходов населения.