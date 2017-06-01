Польские фермеры решили выращивать яблоки в Смоленской области

Сельхозпроизводители из Польши намерены запустить проект по выращиванию яблок в Смоленской области. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал заместитель губернатора Смоленской области Ростислав Ровбель, передает ТАСС.

«Иностранному бизнесу пришло время локализовываться, и политика импортозамещения этому способствует, — отметил Ростислав Ровбель. — Даже поляки думают, что не яблоки нужно в Россию везти, а в Смоленске посадить яблони».

Ровбель также добавил, что первый российско-польский проект в этой сфере готовится к запуску же в этом году. По его словам, польские сельхозпроизводители планируют «высаживать саженцы, чтобы посмотреть, как они будут себя чувствовать в наших климатических условиях». Первый урожай они рассчитывают получить уже в следующем году. «Они привезут уже взрослые деревья, в случае успеха проект будет развиваться», — отметил замгубернатора.

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В настоящее время власти региона определяют территорию, на которой будут высажены яблоневые сады. Под этот проект планируется отвести порядка 50 гектаров земли в Смоленской области.

В сентябре 2016 года Польский союз садоводов провел в Варшаве акцию протеста, требуя от властей скорректировать позицию по санкциям против России. Фермеры требовали восстановить экспорт яблок на российскую территорию.

Поставки фруктов из Польши запрещены в рамках продовольственного эмбарго, введенного Россией против ряда стран, в том числе государств Евросоюза. Москва решила применить ограничительные меры в 2014 году в ответ на антироссийские санкции. Эмбарго действует до 31 декабря 2017 года.