Украина заблокировала работу предприятий «ЕвроХима»

На Украине приостановлена деятельность компаний, входящих в группу «ЕвроХим». Об этом «Ленте.ру» сообщили в холдинге.

В компании уточнили, что внешнеэкономическую деятельность ряда предприятий Министерство экономического развития и торговли Украины заблокировало по представлению Генеральной прокуратуры.

«В данном случае мы, к сожалению, констатируем, что в экономику и бизнес вмешивается политика. В ближайшее время "ЕвроХим" обратится в соответствующие государственные органы Украины с целью получения разъяснений относительно данного вопроса и предоставления информации, обосновывающей позицию компании и необходимой для отмены ограничений», — заявил представитель холдинга Владимир Торин.

Он добавил, что компания ведет свою деятельность более чем в 100 странах мира в соответствии с национальным законодательством регионов присутствия и рассматривает указанные ограничения как абсолютно необоснованные.

В среду, 20 сентября, стало известно о введении Украиной санкций против российских предприятий, поставляющих минеральные удобрения. Среди них также были девять компаний группы «ЕвроХим». Под ограничения попали и другие организации, не входящие в химический холдинг: «Галактика», «Русагрохим», «Боснис», «Агрохимуниверсал», «Агроцентр-Белгород», «Агрохимцентр-Тамбов», «Рязаньагрохим» и другие. Всего в списке значится 18 компаний. Украинские власти обвинили их в поставках аммиачной селитры в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) в обход украинской таможни.

«Установлено, что средства, полученные участниками ДНР и ЛНР в результате так называемой "растаможки" перемещенных минудобрений, направляются в структурные подразделения этих террористических организаций и используются для финансирования и деятельности их незаконных вооруженных формирований», — указывалось в заявлении украинской прокуратуры.

«ЕвроХим» — крупная агрохимическая компания, производящая преимущественно азотные и фосфорные удобрения, железную руду. Холдинг разрабатывает два калийных месторождения в России — «ЕвроХим-ВолгаКалий» проектной мощностью 4,6 миллиона тонн в год и Усольский калийный комбинат мощностью 3,7 миллиона тонн в год. Основным владельцем компании является предприниматель Андрей Мельниченко и члены его семьи (контролируют 92,2 процента акций).