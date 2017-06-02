Компании Мельниченко инвестировали в промсектор 16 миллиардов долларов

«ЕвроХим», СУЭК и Сибирская генерирующая компания, принадлежащие миллиардеру Андрею Мельниченко, инвестировали в развитие промышленного сектора около 16 миллиардов долларов. Об этом Мельниченко сообщил в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру».

Он уточнил, что Сибирская угольной энергетической компания (СУЭК) в настоящее время работает над двумя инвестпроектами в Хабаровском крае на сумму более миллиарда долларов.

Объем капвложений по текущим проектам химического холдинга «ЕвроХим» составляет около девяти миллиардов долларов, сообщил Мельниченко. Речь идет о строительстве калийного комбината в Пермском крае, создании аммиачного завода под Санкт-Петербургом и предприятия по добыче хлористого калия в Волгоградской области.

Сибирская генерирующая компания, по его словам, уже вложила около 2 миллиардов долларов в строительство и модернизацию теплоснабжения Красноярского и Алтайского края, Кемеровской области, Хакассии.