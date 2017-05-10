В Москве наградили социально-ориентированные компании

В Москве прошел конкурс и форум «Лучшие социальные проекты России», участники которого обсудили темы развития социальной ответственности в компаниях и госструктурах и поделились своим опытом. В мероприятии участвовали более двухсот проектов, из которых были отобраны победители.

Во время торжественной церемонии, состоявшей из 13 категорий, прошло награждение лучших социальных инициатив, реализованных как в России, так и на международном уровне. Так, например, в номинации «Экологические проекты и инициативы» за проект «Утилизация» получила награду компания «Эльдорадо», а победа в категории «Проекты по улучшению жилищно-коммунальных условий» досталась ГК «Гранель».

Генеральный директор фирмы Nektorov, Saveliev & Partners Александр Некторов поблагодарил организаторов форума за предоставление возможности популяризации социальной тематики и внимание к их разработке — руководству «Крупные сделки и сделки с заинтересованностью». Некторов отметил, что оно стало полезным для многих юристов, генеральных директоров и руководителей. Он пообещал «продолжать развиваться в том же направлении».

Победителями «Лучших социальных проектов» также стали: АО «Калининградский янтарный комбинат», Янссен, фармацевтическое подразделение «Джонсон & Джонсон», Детский город профессий «Кидбург», ООО «Благополучие», ООО «Экологические инвестиции», Сервис «ТУТ ЖДУТ», Samsung Electronics, ООО» ЭНВИРО-ХЕМИ ГмбХ», Huawei, Некоммерческое партнерство «Я слышу мир», Салым Петролеум, Благотворительный Фонд «Пища жизни», Русфонд, ОАО Севернефтегазпром, ПАО «МРСК Центра», СУЭК, авиакомпания «Уральские авиалинии», ПАО «Ростелеком», ЗАО «Русская медная компания», АО «КИВИ», Фонд социально-культурных инициатив республики Абхазия, Благотворительный Фонд AMWAY «В ответе за будущее», Добровест-связь, Дирекция театрально-зрелищных касс «Bileter», ПАО «Почта банк», Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд., ФСК ЕЭС, ПАО «Сбербанк», Интернет-магазин женской одежды Gepur, Procter&Gamble, Компания «Десант здоровья», БФ «Быть вместе», АНО «Международный Центр Отечественного Туризма», Экспертный центр «Движение без опасности», ВЛХЛ, Бюро социальных инициатив «АВИ-МЕДИА», Ледяной куб, Mirra, Мэйкор, АО «Випсервис», ООО «СПЛАТ-КОСМЕТИКА», ООО «НЕСТЛЕ РОССИЯ», сеть супермаркетов «Я – любимый», GROHE, ОА «ДСК» АВТОБАН», социальный проект «Экобокс», ПАО «Сибур», сеть фитнес клубов «Зебра», ООО «Тева» и многие другие.

Ежегодный конкурс «Лучшие социальные проекты России» проводится с 2012 года. В конкурсе принимают участие ведущие компании, фонды и государственные структуры, поддерживающие инициативу организаторов в пропаганде социальной проблематики.