В центре Москвы нашли «шахматный» клад времен Ивана Грозного

Московские археологи обнаружили на Пречистенке клад середины XVI века — времен Ивана Грозного, сообщается на сайте столичной мэрии. Десять монет ручной чеканки были спрятаны внутри полой костяной шахматной фигуры слона. Общая сумма спрятанных денег — пять копеек. В то время на эти монеты можно было приобрести небольшое стадо гусей (стоимость одного гуся — 1 копейка).
Руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов пояснил, что? по предварительной оценке, одна из монет отчеканена на Тверском монетном дворе, все остальные — на Московском. Скорее всего, деньги были выпущены в 30-40-х годах XVI века. По словам чиновника, если клад содержали все 32 шахматные фигуры, его сумма могла достигать одного рубля 60 копеек.
Согласно предположению археологов, владелец шахматного набора не хотел хранить деньги в кубышке и спрятал их таким нестандартным способом.
О шахматах на Руси впервые упоминаются в Кормчей книге в 1262 году. Известно, что умел играть в шахматы сам Иван Грозный. По версии историка Николая Костомарова, именно во время шахматной партии с Борисом Годуновым 18 марта 1584 года царю стало плохо, и он вскоре скончался.
Найденный клад очистили и покрыли защитными составами, на данный момент принимается решение о передаче находки в музей.