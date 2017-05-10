В центре Москвы нашли «шахматный» клад времен Ивана Грозного

Московские археологи обнаружили на Пречистенке клад середины XVI века — времен Ивана Грозного, сообщается на сайте столичной мэрии. Десять монет ручной чеканки были спрятаны внутри полой костяной шахматной фигуры слона. Общая сумма спрятанных денег — пять копеек. В то время на эти монеты можно было приобрести небольшое стадо гусей (стоимость одного гуся — 1 копейка).

Руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов пояснил, что? по предварительной оценке, одна из монет отчеканена на Тверском монетном дворе, все остальные — на Московском. Скорее всего, деньги были выпущены в 30-40-х годах XVI века. По словам чиновника, если клад содержали все 32 шахматные фигуры, его сумма могла достигать одного рубля 60 копеек.

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Согласно предположению археологов, владелец шахматного набора не хотел хранить деньги в кубышке и спрятал их таким нестандартным способом.

О шахматах на Руси впервые упоминаются в Кормчей книге в 1262 году. Известно, что умел играть в шахматы сам Иван Грозный. По версии историка Николая Костомарова, именно во время шахматной партии с Борисом Годуновым 18 марта 1584 года царю стало плохо, и он вскоре скончался.

Найденный клад очистили и покрыли защитными составами, на данный момент принимается решение о передаче находки в музей.