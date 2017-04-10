Британец нашел в советском T-34 золотые слитки на 2,5 миллиона долларов

Коллекционер из Великобритании Ник Мид нашел в советском танке Т-54 пять золотых слитков общей стоимостью 2 миллиона фунтов стерлингов (2,5 миллиона долларов). Публикация об этом появилась в воскресенье, 9 апреля, в газете The Sun.

55-летний Мид купил танк на интернет-аукционе eBay за 37 тысяч долларов. Слитки он нашел в топливном баке, когда изучал покупку вместе с механиком Тоддом Чемберленом, который и оценил находку. Коллекционер был так удивлен, что вызвал полицию, которая изъяла у него золото под расписку.

«Пусть я не получу золото назад, зато у меня останется мой прекрасный танк», — заявил британец.

Купленный им Т-54 принадлежал ВС Ирака и участвовал в Войне в Персидском заливе 1990-1991 годов. В то время он был захвачен войсками международной коалиции (Великобритания входила в нее) и доставлен в Соединенное Королевство.

По мнению Мида, иракские военные спрятали в отсек для топлива золото из хранилищ Кувейта.

СССР в 1959-1968 годах поставил Багдаду примерно 300 средних танков Т-54, которые затем, помимо Войны в заливе, были задействованы в арабо-израильской войне 1973 года и в Ирано-иракской войне 1980-1988 годов.

В марте сообщалось о том, что в Великобритании продолжают искать законных владельцев клада, извлеченного из антикварного пианино. О существовании тайника стало известно в декабре 2016-го, когда инструмент отдали в ремонт. настройщик обнаружил внутри множество золотых полусоверенов и соверенов, отчеканенных в Великобритании во время правления королевы Виктории, а также королей Эдуарда VII и Георга V.