Китайские археологи нашли сокровища династии Мин

Китайские ученые обнаружили на дне реки Миньцзян в провинции Сычуань на юго-запад Китая более десяти тысяч золотых и серебряных предметов. Об этом сообщает Синьхуа.

Возраст находок составляет около 300 лет. Кроме изделий из драгоценных металлов было найдено большое количество бронзовых монет, а также оружия из железа — мечей и кинжалов.

Как рассказали археологи, согласно ряду свидетельств, около 1646 года по реке плыл караван, состоящий из тысячи лодок, который перевозил все эти сокровища, принадлежавшие лидеру крестьянского восстания Чжан Сяньчжун. Суда были атакованы и потоплены войсками императора.

По словам китайского археолога Ван Вея, сделанные находки являются прямым доказательством того исторического события.

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22 ноября прошлого года во Франции в одном из домов в городе Эвре (Нормандия) был обнаружен клад из золотых монет и слитков общим весом около 100 килограммов.

Мужчина, чье имя не раскрывалось, унаследовал дом и решил распродать находившееся в нем имущество — мебель, посуду и другие предметы домашнего обихода. Во время осмотра он обратил внимание на жестяную коробку, в которой оказались золотые монеты. В ходе более тщательных поисков в различных частях дома были обнаружены семь килограммовых золотых слитков, два по 12 килограммов каждый, и около 5 тысяч монет.