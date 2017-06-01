Мельниченко пожаловался на неэффективное регулирование теплоэнергетики

Миллиардер Андрей Мельниченко, владеющий СУЭК и Сибирской генерирующей компанией, рассказал о причинах, мешающих инвестировать в энергетические проекты в России, передает корреспондент «Ленты.ру» с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Регулирование, которое на сегодняшний день сложилось, скорее сдерживает наши инвестиционные возможности, чем помогает», — заявил он. По мнению предпринимателя, отрасль недоинвестирована, возможности участвовать в новых проектах присутствуют, но все будет зависеть от дальнейшего регулирования.

Он напомнил, что в Госдуме находится законопроект, предусматривающий реформу российской теплоэнергетики — переход на работу по принципу «альтернативной котельной».

«Это не битва за тарифы, а битва за здравый смысл. Сейчас создана какая-то абсолютно нерациональная искаженная среда, в которой бесконечное число людей занимается написанием бесконечного количества бумаг», — сказал бизнесмен.

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В нынешней системе регулирования, по его словам, слишком часто меняются условия ведения бизнес, что не позволяет просчитывать рентабельность проектов. «Отсутствие перспектив и понимания, как это [реформы] будут двигаться вперед, не дает возможности планировать "длинные проекты" — такие, где сроки инвестиций составляют 3-4 года, а сроки окупаемости — 5-10 лет», — пояснил он.

Мельниченко также отметил, что у альтернативных источников энергии есть перспективы, но в некоторых регионах России фактически нет серьезной альтернативы угольной генерации. «Здесь вопрос баланса экономики и [экологических] последствий», — добавил он.

В настоящее время Госдума рассматривает законопроект об альтернативной котельной, предусматривающий что предельная цена на тепло будет рассчитываться исходя из стоимости строительства нового источника теплоснабжения. Если документ будет принят до летних каникул, то новый закон вступит в силу уже в 2018 году.