В Подмосковье собрали рекордный урожай зерна

Подмосковные аграрии собрали рекордный урожай зерна, превысив план в 425 тысяч тонн, сообщается на сайте регионального правительства в среду, 4 октября.

«Аграрии Московской области, несмотря на все сложности и перипетии в этом году, добиваются рекордных показателей. Мы в этом году собрали урожай тысячелетия по зерновым», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин на агропромышленной выставке «Золотая осень».

Ранее в среду министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев, который также присутствовал на выставке, заявил, что

инвестиции в сельское хозяйство в 2017 году могут составить 30 миллиардов рублей. Он отметил, что ежегодно размер финансовых вложений в эту отрасль увеличивается на 20 процентов.

Стенд с достижениями подмосковных сельхозпроизводителей осмотрел и вице-премьер Аркадий Дворкович. В результате он дал высокую оценку развитию сельского хозяйства в регионе.

22 сентября Разин сообщил, что средняя урожайность в регионе составила 33 центнера с гектара. По его словам, среди районов по валовому сбору безоговорочный лидер Зарайский городской округ.

XIX Российская агропромышленная выставка «Золотая осень» будет проходить на ВДНХ до 7 октября. На протяжении ряда лет она выступает главным аграрным форумом страны.

