Власти Подмосковья назвали ожидаемый объем инвестиций в сельское хозяйство

Власти Подмосковья рассчитывают, что инвестиции в сельское хозяйство в 2017 году составят 30 миллиардов рублей, заявил министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев. Его слова приводит РИАМО в среду, 4 октября.

По словам Буцаева, каждый год размер финансовых вложений в сельское хозяйство увеличивается на 20 процентов. Министр также сообщил, что в рамках агропромышленной выставки «Золотая осень», которая проходит на территории ВДНХ, власти Московской области подписали 11 соглашений на общую сумму более 10 миллиардов рублей. Они позволят создать в регионе свыше 500 новых рабочих нет, добавил он.

«Для нас самым значимым является подписание соглашения о строительстве завода по переработке молока TH True Milk. Эта сделка долго обсуждалась», — рассказал Буцаев.

Ранее в среду вице-премьер Аркадий Дворкович осмотрел стенд Мособласти на агропромышленной выставке. После знакомства с достижениями подмосковных сельхозпроизводителей заместитель председателя российского правительства дал высокую оценку развитию сельского хозяйства в регионе.

Накануне министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин сообщил, что порядка 77 процентов всех сельскохозяйственных земель в Подмосковье находятся в обороте по назначению.

XIX Российская агропромышленная выставка «Золотая осень» будет проходить до 7 октября. На протяжении ряда лет «Золотая осень» выступает главным аграрным форумом страны, сохраняя лучшие традиции сельскохозяйственной выставки и развивая современные технологии выставочного бизнеса в области АПК.