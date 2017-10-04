В правительстве высоко оценили агрокомплекс Московской области

Вице-премьер Аркадий Дворкович после осмотра стенда Московской области, представленного на агропромышленной выставке «Золотая осень», дал высокую оценку развитию сельского хозяйства в Подмосковье. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в среду, 4 октября.

С подмосковным АПК Аркадия Дворковича познакомили региональные министр инвестиций и инноваций Денис Буцаев и министр сельского хозяйства и продовольствия Андрей Разин. В ходе мероприятия Дворкович обсудил приоритетные направления развития агрокомплекса, а также пожелал всем, кто работает на селе, успехов в работе.

Подмосковные сельхозпроизводители представляют свою продукцию на ВДНХ в павильоне № 75 при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия Мособласти. Выставка «Золотая осень» будет проходить до 7 октября.

Накануне министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин сообщил, что порядка 77 процентов всех сельскохозяйственных земель в Подмосковье находятся в обороте по назначению.

20 июля губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил высокие показатели региона в сельском хозяйстве. Он выразил уверенность в том, что выработка местных сельхозпредприятий со временем будет повышаться.