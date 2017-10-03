Власти Подмосковья рассказали о перспективах грибоводства

Подмосковные аграрии планируют ежегодно выращивать более 120 тысяч тонн грибов, а также производить свыше 90 тысяч тонн компоста. Об этом сообщает РИАМО во вторник, 3 октября.

Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин, в настоящее время на территории региона реализуется пять инвестиционных проектов в сфере грибоводства с общим объемом инвестиций пять миллиардов рублей. К настоящему моменту данные проекты позволили создать 400 новых рабочих мест, добавил он.

Материалы по теме Убойные шишки Поход по грибы кончился жестокой расправой и рабством на марихуановой плантации

По словам Разина, аграриям, которые занимаются культивированием и переработкой различных видов съедобных грибов, из областного бюджета возмещается часть затрат.

В середине августа глава комитета лесного хозяйства Подмосковья Иван Советников сообщил о разработке специальных памяток, в которых будет содержаться информация о съедобных и несъедобных грибах и ягодах, а также о правилах оказания первой помощи при отравлении.

14 июня Советников заявил, что урожай грибов в Московской области в 2017 году может превысить показатели прошлого года благодаря влажной и прохладной погоде.