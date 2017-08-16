Для жителей Подмосковья выпустят памятки о несъедобных грибах и ягодах

В Московской области разрабатывают специальные памятки, в которых будет содержаться информация о съедобных и несъедобных грибах и ягодах, а также о правилах оказания первой помощи при отравлении. Об этом сообщил глава комитета лесного хозяйства Подмосковья Иван Советников, передает РИАМО в среду, 16 августа.

Кроме того, по его словам, жителям региона напомнят о правилах поведения в лесу и необходимых мерах безопасности.

Ранее Советников заявил, что в текущем году в Подмосковье появится прототип интерактивной карты лесных маршрутов региона, где будет отмечены протяженность троп, а также указаны наиболее интересные природные места.

5 июля пресс-службы комитета лесного хозяйства региона анонсировала, что прохладное лето станет причиной позднего начала грибного сезона в Московской области. «Обычно начало грибного сезона в Подмосковье приходится на конец второй декады июля, а пик — на вторую-третью неделю августа. В этом году лето холодное, земля не успевает прогреться, так что ожидаем начало грибного сезона чуть позже», — отмечалось в сообщении.