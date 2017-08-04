Ягодные болота Подмосковья взяли под охрану

Министерство экологии Московской области взяло под охрану клюквенные болота в городском округе Шаховская, на землях Волоколамского лесничества. Об этом в пятницу, 4 августа, сообщается на сайте ведомства.

Правительство региона утвердило положение о государственном природном заказнике «Коренные ельники с клюквенными сфагновыми болотами». Площадь особо охраняемой территории (ООПТ) составляет 114 гектаров. Положением уточняются границы ООПТ и перечень объектов особой охраны, говорится в сообщении.

Необходимость охраны этих мест связана, в первую очередь, с незаконными вырубками леса, а также сбором грибов и ягод.

По словам министра экологии и природопользования Московской области Александра Когана, заказник — одно из редких мест, где массово растет морошка (занесена в Красную книгу Подмосковья), а также черника и клюква. Его посетители сильно вредят хрупкой экосистеме болот, подчеркнул чиновник.

В то же время экологи отмечают, что несмотря на массовые вырубки прошлых лет и нарушение гидрологического режима, в заказнике сохранилось большое видовое разнообразие: там обитают 58 видов позвоночных животных, в том числе краснокнижные птицы луговой лунь и кедровка.

Режим особой охраны включает запрет на любое строительство и прокладку дорог, добычу торфа и сбор ягод.

5 июля в Минэкологии Подмосковья констатировали, что дождливое лето пошло на пользу ряду краснокнижных растений.