Подмосковную сельхозтехнику проверят на неисправность

В Подмосковье с понедельника, 11 сентября, начнется операция «Трактор-2017», в ходе которой эксперты будут проверять состояние сельскохозяйственной техники и порядок ее использования. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Специалисты планируют выявлять незарегистрированную, непрошедшую техосмотр технику, а также случаи эксплуатации машин с неисправностями. Кроме того, у трактористов проверят документы о регистрации техники и страховки. Проверочные мероприятия продлятся до 16 октября.

Министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин отметил, что такая инспекция особенно важна во время активной сборки урожая осенью. Основная ее задача — разъяснить аграриям правила безопасной и правильной эксплуатации тракторов, чтобы техника служила дольше и чтобы избежать неприятных ситуаций, отмечается в материале.

11 августа сообщалось, что в этом году с полей Подмосковья планируется собрать не менее трехсот тысяч тонн зерна.

20 июля губернатор Мособласти Андрей Воробьев отметил высокие показатели региона в сельском хозяйстве. Он выразил уверенность в том, что выработка мыстных сельхозпредприятий со временем будет повышаться.