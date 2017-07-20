Воробьев оценил уровень сельского хозяйства Подмосковья

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил высокие показатели региона в сельском хозяйстве. Его слова приводятся на сайте областного правительства в четверг, 20 июля.

«Несмотря на то, что в Московской области четверть экономики — это промышленность, мы очень неплохо выглядим и с точки зрения производства овощей, сыров, молока. Уверен, что мы будем повышать выработку наших сельхозпредприятий и прибыль», — сказал он во время открытия специализированной выставки «День поля».

Глава региона дал старт соревнованию пахарей, которое проходит в поле около сельского поселения Леонтьево. Воробьев также осмотрел представленные на выставке образцы сельхозтехники. По данным телеканала «360», губернатор забрался в кабину трактора серии К-744. Ему рассказали, что новая модель оборудована самыми современными технологиями: кондиционером, автоматической коробкой передач.

Накануне сообщалось, что активные работы по уборке урожая стартуют в Мособласти после 20 августа.

В июне стало известно, что Подмосковье является лидером в России по развитию промышленности и уровня жизни.

