В Подмосковье нашли лучшего пчеловода

В Московской области выбрали лучшего пчеловода в рамках областного этапа всероссийского конкурса профессионального мастерства, который прошел в Зарайске. Об этом сообщается на сайте регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия региона в четверг, 13 июля.

«Победителем конкурса стал Золотцев Николай из Зарайска, занявший первое место. Второе — у Кругляковой Елены, также из Зарайска. Круглов Алексей из городского округа Шаховская занял третье место», — сказали в пресс-службе ведомства.

Конкурсанты соревновались в знании теории, а также демонстрировали практические навыки по работе с пчелами. Отмечается, что всего в состязании приняли участие семь подмосковных жителей.

6 апреля комитет Госдумы по аграрным вопросам отклонил законопроект, которым предполагалось введение общих принципов правового регулирования, организации и ведения пчеловодства, а также охраны пчел.