В Госдуме отказались регулировать пчеловодство

Комитет Госдумы по аграрным вопросам отклонил законопроект «О пчеловодстве». Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 6 апреля.

Документ внесен в Госдуму депутатами фракции КПРФ во главе с лидером коммунистов Геннадием Зюгановым. Как отмечается в пояснительной записке, проект закона нацелен на введение общих принципов правового регулирования, организации и ведения пчеловодства, а также охраны пчел.

Кроме того, разработчики законопроекта предлагают определить полномочия властей в этой сфере, меры поддержки пчеловодов, основы учета отраслевых показателей.

В кабмине указали, что отрасль пчеловодства в достаточной мере регулируется на федеральном и региональном уровнях.

Весной 2015 года сообщалось, что одно из крупнейших тепличных хозяйств Свердловской области перешло на отечественных шмелей и отказалось от закупки насекомых из Израиля. Специалисты объясняли это тем, что намного удобнее работать с российскими поставщиками, которые «в любой момент могут приехать к нам и проконсультировать».

В отдельных российских субъектах действуют региональные документы в области пчеловодства. Так, в Башкирии, которая является лидером по производству меда в стране, утверждена Концепция развития отрасли, которая предполагает рост производства товарного меда в полтора раза до 2020 года — с 5,2 до 8,4 тысячи тонн.