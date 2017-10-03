Власти Подмосковья рассказали о состоянии сельхозземель

Порядка 77 процентов всех сельскохозяйственных земель в Подмосковье находятся в обороте по назначению. Об этом сообщается на сайте регионального правительства во вторник, 3 октября.

«Площадь введенных в оборот земель (с начала года — прим. «Ленты.ру») на 29 сентября 2017 года составляет 48,3 тысячи гектаров», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

По состоянию на 1 января 2017 года объем используемой пашни в регионе составляет 777 тысяч гектаров от общей площади, из них сельскохозяйственными предприятиями используются 518,7 тысячи гектаров, крестьянско-фермерскими хозяйствами — 43,9 тысячи гектаров, говорится в сообщении.

11 августа сообщалось, что в этом году с полей Подмосковья планируется собрать не менее трехсот тысяч тонн зерна. По состоянию на 22 сентября аграрии намолотили более 400 тысяч тонн зерновых, что на 12 процентов выше всего валового урожая зерна прошлого года.

20 июля губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил высокие показатели региона в сельском хозяйстве. Он выразил уверенность в том, что выработка местных сельхозпредприятий со временем будет повышаться.