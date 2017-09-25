Фермеры Подмосковья представят свои товары на сезонной ярмарке

Около 60 предприятий и фермеров Московской области представят свои товары на сезонной тематической ярмарке «Сделано в Подмосковье», которая откроется в Воскресенске в понедельник, 25 сентября, сообщается на сайте регионального правительства.

«В частности, свою продукцию жителям предложат такие производители, как "Воскресенскхлеб", "Коломенская пастила", фермерское хозяйство Бонцев В. А., частная сыроварня Артема Ильиных», — рассказал министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников.

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Он уточнил, что на ярмарке будет представлен большой выбор молочной и фермерской продукции (сыры, колбасные изделия), а также рыбные деликатесы, овощи, фрукты, товары легкой промышленности. Кроме того, гостей мероприятия ждет насыщенная культурно-развлекательная программа: выступления местных творческих коллективов, игры и конкурсы, говорится в сообщении.

4 августа глава региона Андрей Воробьев принял участие в сырном фестивале «Три года санкциям» в деревне Дубровское городского округа Истра. После мероприятия он пообещал подумать о создании сырной ярмарки в Подмосковье.

20 июля Воробьев отметил высокие показатели региона в сельском хозяйстве.