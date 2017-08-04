В Подмосковье задумались о создании сырной биржи

Администрация Московской области изучит вопрос о возможности создания сырной биржи. Соответствующее поручение обещал дать губернатор Андрей Воробьев, передает РИАМО в пятницу, 4 августа.

Производители обратились к главе региона с просьбой открыть в регионе оптовые склады для хранения сыра со всей России, на базе которых можно было бы создать продуктовую биржу.

«Мы можем сделать сырный рынок, предусмотреть где-то место. Можем ярмарку сделать. Давайте подумаем», — сказал Воробьев. Он также подчеркнул, что такая ярмарка должна работать в постоянном режиме.

4 августа глава Подмосковья принял участие в сырном фестивале «Три года санкциям», который проходит в эти дни в деревне Дубровское городского округа Истра. На ярмарке представлены фермерские продукты 70 хозяйств со всей страны. Воробьев пообщался с сыроварами и производителями оборудования для молочной промышленности, отметив большое количество участников и посетителей.

Сырный фестиваль в Подмосковье организуют в третий раз. В этом году мероприятие проходит с 4 по 6 августа.

В 2009 году по инициативе бывшего губернатора Костромской области Игоря Албина (Слюняева) на площадке возле Красных рядов была открыта летняя сырная биржа. Ярмарка пользовалась большой популярностью у местных жителей и туристов. В 2013 ассоциации сыроделов Костромской области выделили помещение в архитектурном комплексе Больших Мучных рядов в самом центре города.