Воробьев занялся приготовлением сыра на фестивале «Три года санкциям»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в сырном фестивале «Три года санкциям», который проходит в деревне Дубровское городского округа Истра. Об этом в пятницу, 4 августа, сообщает РИАМО.

Глава региона посетил ярмарку, где представлены фермерские продукты 70 хозяйств со всей страны, осмотрел музей на сыроварне Олега Сироты, а также лично поучаствовал в процессе приготовления сыра.

Кроме того, он пообщался с фермерами и производителями оборудования для молочной промышленности. Губернатор напомнил, что в регионе действует программа поддержки производства сыра, которая заключается в компенсации затрат.

Сырный фестиваль в Подмосковье организуют в третий раз. В этом году мероприятие проводится с 4 по 6 августа. В рамках фестиваля запланирована деловая программа, выставка-ярмарка, мастер-классы по сыроварению, конкурсы среди животноводов и производителей оборудования для производства сыра.