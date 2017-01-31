В Подмосковье обнаружили сырный Ренессанс

Программа поддержки производителей сыров поможет Московской области оставаться лидером импортозамещения этого продукта, написал на своей странице в Фейсбук предприниматель Олег Сирота.

«Сейчас каждый 2-3 сырный стартап запускается в нашем регионе — это, в основном, маленькие фермерские сыроварни, которые первыми заместят импорт и дадут большое разнообразие продукции. А потом из маленьких станут большими», — написал Сирота.

Предприниматель отметил, что в настоящее время в области работают более 40 небольших сыроварен.

«После столетнего перерыва в Подмосковье прямо сейчас идет самый настоящий сырный Реннесанс. И наша цель давать тонну сыра в день становится еще ближе», — подчеркнул он. Сирота отметил, что запущенная властями Московской области программа поддержки небольших сыроварен позволит начать подготовку к возможной отмене антироссийских санкций и контрсанкций — увеличивать объемы производства, модернизировать цеха, увеличивать ассортимент и качество продукции.

О запуске региональной программы 31 января объявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Она предусматривает компенсацию фермерам 20 процентов затрат на строительство, покупку оборудования и модернизацию сыроварен. Воробьев при этом подчеркивал, что Московская область входит в тройку лидеров по производству сыров.

