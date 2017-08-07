Подмосковный фестиваль «Вар-варенье» посетили свыше трех тысяч человек

Более трех тысяч гостей посетили летний фестиваль «Вар-варенье», который прошел в Орехово-Зуевском районе Московской области. Мероприятие состоялось в парке культуры и отдыха «Дулевский» 5 августа. Об этом в понедельник, 7 августа, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу администрации района.

Материалы по теме Ягодные бароны Кто и как зарабатывает состояния на морошке и других северных ягодах

«Фестивалю удалось сочетать в себе элементы исконных русских традиций и современной культуры Подмосковья, направленной на развитие туристического направления, так называемого гастрономического туризма», — говорится в сообщении.

Программа фестиваля включала в себя тематические выставки, конкурсы, мастер-классы и ярмарку-продажу. Для юных участников праздника подготовили детскую интерактивную программу. Все желающие могли продегустировать множество сортов варенья и других домашних заготовок.

В рамках мероприятия также прошла презентация фестивалей из соседних регионов и муниципальных образований: военно-исторический фестиваль «Душоновские маневры» из Щелковского района, Павлово-Посадский музейно-выставочный комплекс «Княжий двор», «Пир на Волге» (Ярославль), фестиваль русского чая из Иваново, День русской лени (Рыбинск).