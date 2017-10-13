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Медведев призвал Кадырова накормить Россию фруктами

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Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров

Чечня должна обеспечить всю страну качественной плодовой продукцией. Об этом в ходе рабочей встречи с главой республики Рамзаном Кадыровым заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщает «Вестник Кавказа».

По словам Медведева, в предгорной Чечне сады растут хорошо и на этом можно зарабатывать, поставляя на российский рынок фрукты и овощи.

Отвечая на вопрос Медведева, Кадыров пояснил, что по линии сельского хозяйства региону удалось достичь хороших показателей. Глава Чечни добавил, что урожай по республике сейчас выше среднего уровня.

Сегодня у меня состоялась важная встреча с @photogovernment Председателем Правительства РФ @damedvedev Дмитрием Медведевым. Дмитрий Анатольевич интересовался ходом строительства наиболее значимых объектов, состоянием дел в сельском хозяйстве, работой по привлечению инвестиций, переселением семей из оползневой зоны и ликвидацией трехсменного обучения в школах. Я доложил, что в этом году собран рекордный урожай зерновых колосовых. Валовой сбор составил 417 тыс. тонн при плане 260 тыс. тонн. Это на 157 тыс. тонн больше, чем в прошлом году. Урожайность - 27,2 ц. Расширяются теплицы, хороший урожай плодов и овощей. Дмитрий Анатольевич отметил, что Чечня, являясь предгорной зоной, может хорошо зарабатывать на садоводстве, поставлять на рынок страны хорошие урожаи фруктов и овощей. Я также сообщил, что быстрыми темпами идёт строительство в Шалинском районе технопарка «Казбек», который включая смежные отрасли обеспечит работой около восьми тыс. человек. Технопарк состоит из четырёх заводов по производству строительной извести, газобетонных блоков и плит перекрытия, сухих строительных смесей, фиброцементных изделий. Проектируются ещё три завода. В Грозном строится ТЭС мощностью 440 МВт. Ее ввод в эксплуатацию снимет проблему дефицита электроэнергии. Я сообщил Дмитрию Анатольевичу, что в Чечне решён вопрос обеспечения местами в дошкольных учреждениях детей в возрасте от трёх до семи лет. Дмитрий Анатольевич интересовался, как решается проблема ликвидации трёхсменного обучения. За последние два года мы построили 38 школ, в настоящее время строим ещё восемнадцать. Активная инвестиционная политика позволила нам привлечь средства иностранных фондов и фирм для строительства Международного университета, пятизвёздочного отеля с крупным ТРЦ. Особое внимание в ходе беседы мы обратили на проблему оползневых явлений, которым подвержены 11 районов. В переселении нуждаются 25 тыс. человек. За последние два года мы обеспечили жильем 619 семей. Дмитрий Анатольевич обещал по всем вопросам оказать помощь и поддержку. Для меня и всей Чечни приятно, что он дал высокую оценку темпам социально-экономического роста Чечни. #Кадыров #Россия #Чечня #Медведев #Встреча

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Глава региона уточнил, что реализуемые проекты в сельском хозяйстве помогут обеспечить рабочими местами пять тысяч человек, и это прекрасный показатель для республики.

В июне в ходе Петербургского экономического форума (ПМЭФ) сельхозпроизводители из Польши рассказали, что намерены запустить проект по выращиванию яблок в Смоленской области. Первый российско-польский проект в этой сфере готовится к запуску же в этом году.

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