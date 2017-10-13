Медведев призвал Кадырова накормить Россию фруктами

Чечня должна обеспечить всю страну качественной плодовой продукцией. Об этом в ходе рабочей встречи с главой республики Рамзаном Кадыровым заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщает «Вестник Кавказа».

По словам Медведева, в предгорной Чечне сады растут хорошо и на этом можно зарабатывать, поставляя на российский рынок фрукты и овощи.

Отвечая на вопрос Медведева, Кадыров пояснил, что по линии сельского хозяйства региону удалось достичь хороших показателей. Глава Чечни добавил, что урожай по республике сейчас выше среднего уровня.

Глава региона уточнил, что реализуемые проекты в сельском хозяйстве помогут обеспечить рабочими местами пять тысяч человек, и это прекрасный показатель для республики.

В июне в ходе Петербургского экономического форума (ПМЭФ) сельхозпроизводители из Польши рассказали, что намерены запустить проект по выращиванию яблок в Смоленской области. Первый российско-польский проект в этой сфере готовится к запуску же в этом году.