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04:15, 16 июля 2025Ценности

Папарацци сняли 51-летнюю актрису в бикини на пляже

Папарацци сняли 51-летнюю актрису Андреа Корр в бикини на пляже
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: CHRISBRANDIS / BACKGRID / Legion-Media

Папарацци сняли ирландскую актрису Андреа Корр в откровенном виде на пляже на Барбадосе. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

51-летняя звезда попала в объективы уличных фотографов в черном бикини, состоящем из плавок с низкой посадкой и крошечного бюстгальтера. При этом она продемонстрировала рельефный пресс. В то же время Корр распустила темные волосы и надела солнцезащитные очки.

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Ранее в июле 52-летняя Хайди Клум снялась в бикини с полуобнаженным мужем. Немецкая модель предстала на пляже в коричневом купальнике, который состоял из топа с треугольными чашками и трусов с заниженной талией.

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