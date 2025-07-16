Папарацци сняли 51-летнюю актрису в бикини на пляже

Папарацци сняли 51-летнюю актрису Андреа Корр в бикини на пляже

Папарацци сняли ирландскую актрису Андреа Корр в откровенном виде на пляже на Барбадосе. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

51-летняя звезда попала в объективы уличных фотографов в черном бикини, состоящем из плавок с низкой посадкой и крошечного бюстгальтера. При этом она продемонстрировала рельефный пресс. В то же время Корр распустила темные волосы и надела солнцезащитные очки.

Ранее в июле 52-летняя Хайди Клум снялась в бикини с полуобнаженным мужем. Немецкая модель предстала на пляже в коричневом купальнике, который состоял из топа с треугольными чашками и трусов с заниженной талией.