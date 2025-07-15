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07:15, 15 июля 2025Ценности

52-летняя Хайди Клум снялась в бикини с полуобнаженным мужем

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @heidiklum

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум показала видео с полуобнаженным мужем — гитаристом группы Tokio Hotel Томом Каулитцем. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

52-летняя манекенщица снялась на пляже в коричневом бикини, которое состояло из топа с треугольными чашками и трусов с заниженной талией. Также она распустила уложенные небрежными волнами волосы.

В свою очередь, 35-летний музыкант позировал в черных шортах с белым принтом и голым торсом, обнимая Клум. «Еще один день в раю для нас с тобой», — указала в подписи к ролику модель.

В июне популярная телезвезда Кейт Фердинанд снялась в откровенном купальнике и с полуобнаженным мужем, экс-защитником сборной Англии Рио Фердинандом.

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