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04:01, 25 июня 2025Ценности

Популярная телезвезда снялась в бикини и с полуобнаженным мужем на яхте

Мария Винар

Фото: @xkateferdinand

Популярная телезвезда Кейт Фердинанд снялась в откровенном купальнике и с полуобнаженным мужем, экс-защитником сборной Англии Рио Фердинандом. Соответствующее фото появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

34-летняя знаменитость предстала на размещенном кадре в белом в бикини, который был оформлен в черный горох и дополнен небольшими бантами. Кроме того, на ней была черная панама и солнцезащитные очки. Ее 46-летний супруг, в свою очередь, позировал в бежевых шортах. «Потрясающий день на море», — подписала Фердинанд публикацию, которая набрала 18 тысяч лайков.

Поклонники оценили фигуру телезвезды в комментариях. «Выглядишь великолепно. Как тебе удается?», «Красотка», «Вот это тело!», «Ты такая красивая и стройная», «Невероятная», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что американская телеведущая и бизнесвумен Бетенни Франкель поделилась новым видео в откровенном образе и порадовала фанатов.

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