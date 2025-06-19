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11:17, 19 июня 2025Ценности

54-летняя телеведущая порадовала фанатов новым видео в купальнике

Мария Винар

Кадр: @bethennyfrankel

Американская телеведущая и бизнесвумен Бетенни Франкель поделилась новым видео в откровенном образе и порадовала фанатов. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

54-летняя знаменитость танцевала на яхте, держа в руках бокал с алкогольным напитком. Она двигалась под музыку в слитном купальнике белого цвета, который был оформлен глубоким декольте и рюшами. При этом ее образ дополнили широкополая шляпа, солнцезащитные очки, золотые браслеты и кольца.

Поклонники оценили форму знаменитости в комментариях под роликом. «Этот купальник просто очарователен», «Королева», «Она живет свою лучшую жизнь», «Ты выглядишь шикарно. Продолжай в том же духе», «Невероятная женщина», — высказывались они.

Ранее Бетенни Франкель раскрыла секрет подготовки к дефиле в стрингах на показе Miami Swim Week.

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