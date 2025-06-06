54-летняя телеведущая раскрыла секрет подготовки к дефиле в стрингах

Американская телеведущая и бизнесвумен Бетенни Франкель раскрыла секрет подготовки к дефиле в стрингах на показе Miami Swim Week. Соответствующее интервью публикует Page Six.

54-летняя знаменитость рассказала, что за 10 дней до выступления она соблюдала правильное питание и режим сна. Кроме того, телезвезда прибегала к услугам массажистов, принимала ледяные ванны и гуляла по пляжу. «Я не занимаюсь спортом вообще. Единственное, что я делаю — это хожу», — призналась она.

Также в беседе с журналистами Франкель призналась, что в прошлом году много путешествовала и часто посещала вечеринки, но в настоящее время все изменилось. «В этом году я свободна и очень счастлива. Я себе нравлюсь. Впервые мне не нужен кто-то, кто меня дополняет. Я не предмет мебели IKEA — я уже собрана», — заявила собеседница издания.

Ранее сообщалось, что Бетенни Франкель показала на камеру обнаженные ягодицы после критики ее откровенного дефиле.

