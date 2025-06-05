Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
04:01, 5 июня 2025Ценности

54-летняя телеведущая показала обнаженные ягодицы после критики ее дефиле в стрингах

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Ivan Apfel / Getty Images

Американская телеведущая и бизнесвумен Бетенни Франкель показала откровенное видео после критики ее дефиле в стрингах на показе Miami Swim Week. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

54-летняя знаменитость предстала перед камерой в укороченной красно-белой футболке и слитном купальнике, который был оформлен принтом в виде шкуры зебры. При этом она дополнила свой внешний вид черными солнцезащитными очками и собрала волосы в высокий гладкий хвост.

На протяжении всего ролика телезвезда готовила себе смузи и танцевала, демонстрируя крупным планом обнаженные ягодицы. «Если интернет говорит, что я супермодель, то кто я такая, чтобы спорить?» — заявила она.

Ранее сообщалось, что Бетенни Франкель отреагировала на комментарии хейтеров, которые обругали ее за демонстрацию тела на подиуме. По их мнению, дефилировать в оголяющих грудь бюстгальтере и стрингах совершенно неуместно в таком возрасте.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Земля шевелится и стонет». По учебному полигону ВСУ под Полтавой нанесен мощный удар, в подполье сообщили о сотнях погибших

    Отправленную Украине французскую технику описали фразой «старый хлам»

    Ветерана СВО рекомендовали на должность главы округа в Вологодской области

    На Западе заявили о потерянном Украиной шансе на мир

    Apple признает ряд популярных iPhone устаревшими

    Трамп поручил расследовать ситуацию с автоподписью Байдена

    Военблогер сообщил об ударах по ТЦК и используемой ВСУ бывшей тюрьме

    54-летняя телеведущая показала обнаженные ягодицы после критики ее дефиле в стрингах

    Автовоз с несколькими тысячами автомобилей загорелся в Тихом океане

    Россиянам рассказали об изменениях в сделках с недвижимостью с 1 сентября

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости