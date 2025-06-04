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04:36, 4 июня 2025Ценности

54-летняя телеведущая ответила на критику ее появления на подиуме в стрингах

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Бетенни Франкель

Бетенни Франкель. Фото: Ivan Apfel / GettyImages

Американская телеведущая и бизнесвумен Бетенни Франкель ответила на критику ее откровенного внешнего вида на модном показе Miami Swim Week. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

54-летняя знаменитость отреагировала на комментарии хейтеров, которые обругали ее за демонстрацию тела на подиуме. По их мнению, дефилировать в оголяющих грудь бюстгальтере и стрингах совершенно неуместно в таком возрасте. Кроме того, они упомянули в своих комментариях 15-летнюю дочь Франкель.

«Вы, несчастные люди, спросили: "Что сказала бы ваша дочь?". Она мне только что позвонила и сказала: "Мама, я видела тебя. Ты так хорошо справилась!". Так что мы знаем, что сказала бы моя дочь», — заявила телезвезда.

Ранее Бетенни Франкель похвасталась фигурой в откровенном виде и вызвала ажиотаж в сети. Тогда телеведущая поделилась видео, в котором продемонстрировала свою форму в золотистом бикини.

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