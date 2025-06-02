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04:01, 2 июня 2025Ценности

54-летняя телеведущая похвасталась фигурой в бикини и вызвала ажиотаж в сети

Мария Винар

Кадр: @bethennyfrankel

Американская телеведущая и бизнесвумен Бетенни Франкель похвасталась фигурой в откровенном виде и вызвала ажиотаж в сети. Соответствующие кадры и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

54-летняя знаменитость поделилась с фанатами видео, сделанном перед показом коллекции Sports Illustrated Swimsuit 2025. Так, она предстала перед камерой в золотистом бикини с цветочным принтом, которое состояло из крошечного бюстгальтера и плавок с тонкими завязками. В конце ролика телезвезда примерила черную ковбойскую шляпу.

Поклонники оценили подтянутую форму Франкель в комментариях под публикацией. «Теперь я буду есть салаты всю оставшуюся жизнь», «Ты выглядишь потрясающе», «Чтобы так выглядеть в твоем возрасте, нужна дисциплина», «Шикарная женщина», «Чертовски впечатляет», — высказывались они.

В январе Бетенни Франкель оконфузилась на публике из-за пуговицы на платье.

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