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03:54, 16 июля 2025Бывший СССР

Почти 30 дронов и ракета одновременно атаковали украинский город

Кривой Рог подвергся массированной атаке со стороны России
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Россия нанесла массированный удар по Кривому Рогу. Город одновременно был атакован баллистической ракетой и почти 30 дронами, сообщил глава совета обороны города Александр Вилкул в Telegram-канале.

Всего по городу было запущено 28 беспилотных летательных аппаратов. «Такого еще никогда не было», — написал Вилкул. По его данным, в некоторых районах города пропало электричество. «Водоснабжение содержится на генераторах. Очень скоро [его] не будет», — говорится в сообщении.

Он также добавил, что возникло несколько пожаров.

Ранее сообщалось, что по Кривому Рогу впервые нанесли удар планирующей авиабомбой.

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