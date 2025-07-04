По родному городу Зеленского впервые нанесли удар планирующей авиабомбой

По Кривому Рогу впервые нанесли удар планирующей авиабомбой

По родному городу президента Украины Владимира Зеленского Кривому Рогу впервые нанесли удар планирующей авиабомбой. Об этом сообщил Telegram-канал «Два майора».

«Использован был ФАБ с УМПК (фугасная авиабомба с универсальным модулем планирования и коррекции — прим. «Ленты.ру») — это тяжелая бомба, оснащенная крыльями и навигацией, которая позволяет сбрасывать ее с дистанции 80–100 км. То есть без входа в зону действия ПВО (противовоздушной обороны — прим. «Ленты.ру»)», — говорится в публикации.

Ранее стало известно о повреждении объекта инфраструктуры в Кривом Роге. Информацию подтвердил глава совета обороны города Александр Вилкул.

В ночь на 4 июля российские военные нанесли массированный удар по Украине. Армия РФ поразила цели в Киеве и Киевской области, Харькове, Павлограде, Сумах и других городах страны.