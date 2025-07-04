Военкор раскрыл подробности массированного удара ВС России по Украине

Поддубный: ВС России в ночь на 4 июля нанесли массированный удар по Украине

Вооруженные силы (ВС) России нанесли в ночь на 4 июля массированный удар по Украине. Подробности атаки раскрыл российский военный корреспондент Евгений Поддубный в Telegram.

По его словам, российские военные поразили средства противовоздушной обороны (ПВО) в аэропортах Жуляны в Киеве и Борисполь в Киевской области. Также в украинской столице удар был нанесен по таможенному терминалу в районе железнодорожной станции «Васильков-1». Вместе с тем повреждения получили Национальная академия Службы безопасности Украины (СБУ), складские помещения и объекты военно-промышленного комплекса (ВПК).

«Также ночью цели были поражены в Харькове, Павлограде и Новопавловке Днепропетровской области, Чернигове, Сумах и Полтаве. В последней взрывы звучали в районе местного аэродрома», — добавил военкор.

Ранее стало известно об ударе ВС России по заводу имени Артема в Киевской области. Уточнялось, что в атакованных цехах могли заниматься производством морских беспилотников для украинской армии.