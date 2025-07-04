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11:57, 4 июля 2025Бывший СССР

ВС России ударили по заводу по производству морских беспилотников ВСУ под Киевом

Лебедев: ВС России нанесли удар по заводу имени Артема в Киевской области
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Российские военные нанесли удар по заводу имени Артема в Киевской области. Об этом заявил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

По его словам, в атакованных цехах могли заниматься производством морских беспилотников для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«На заводе очень много что делается для ВПК (военно-промышленного комплекса — прим. «Ленты.ру»). Скорее всего основные удары по цехам, где собирают управление для безэкипажных плавсредств. Это сейчас очень актуально», — добавил Лебедев.

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