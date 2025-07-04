Лебедев: Удары российских войск по Киевской области вызвали перегрузку ПВО

Удары российских войск по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Киевской области вызвали перегрузку систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

«Киевская область (...) Основной удар — по логистике, ПВО, складам, объектам ГСМ. ПВО перегружена», — рассказал он.

Подпольщик также сообщил, что российские военнослужащие поразили склады в Черкасской области, а также эшелоны, технику и ремонтные базы в Днепропетровской области.

Ранее стало известно, что российские войска нанесли мощный удар по Краматорску в подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики (ДНР). Отмечается, что в городе находятся тыловые базы украинских войск.