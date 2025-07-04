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09:54, 4 июля 2025Бывший СССР

Удары российских войск по Киевской области вызвали перегрузку систем ПВО

Лебедев: Удары российских войск по Киевской области вызвали перегрузку ПВО
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
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Фото: Alina Smutko / Reuters

Удары российских войск по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Киевской области вызвали перегрузку систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

«Киевская область (...) Основной удар — по логистике, ПВО, складам, объектам ГСМ. ПВО перегружена», — рассказал он.

Подпольщик также сообщил, что российские военнослужащие поразили склады в Черкасской области, а также эшелоны, технику и ремонтные базы в Днепропетровской области.

Ранее стало известно, что российские войска нанесли мощный удар по Краматорску в подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики (ДНР). Отмечается, что в городе находятся тыловые базы украинских войск.

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