Стало известно о мощном ударе российских войск по Краматорску

Российские войска нанесли удар по Краматорску в ДНР

Российские войска нанесли удар по Краматорску в подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

«Мощнейший удар нанесен по Краматорску», — говорится в сообщении. Отмечается, что в городе находятся тыловые базы Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как сообщили авторы канала со ссылкой на местные паблики, к месту удара выехало множество машин скорой помощи.

Ранее стало известно, что взятие Часова Яра в ДНР российскими войсками приведет к обрушению обороны ВСУ. В частности, армия России получит прямой выход на Краматорск, Константиновку и Дружковку.