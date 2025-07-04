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09:46, 4 июля 2025Бывший СССР

Стало известно о мощном ударе российских войск по Краматорску

Российские войска нанесли удар по Краматорску в ДНР
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРоссийские войска

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российские войска нанесли удар по Краматорску в подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

«Мощнейший удар нанесен по Краматорску», — говорится в сообщении. Отмечается, что в городе находятся тыловые базы Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как сообщили авторы канала со ссылкой на местные паблики, к месту удара выехало множество машин скорой помощи.

Ранее стало известно, что взятие Часова Яра в ДНР российскими войсками приведет к обрушению обороны ВСУ. В частности, армия России получит прямой выход на Краматорск, Константиновку и Дружковку.

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